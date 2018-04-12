Компания Roewe выпустила «золотую» версию Roewe RX5‍

Новая версия самого популярного кроссовера для марки Roewe получила темно-золотистые элементы и позиционируется как спецверсия.

Новинка отличается от обычного варианта кроссовера иным передним бампером и новой решеткой радиатора. Декоративные золотистые элементы есть и в оформлении противотуманок, при этом в целом кузов окрашен в черный цвет.

Под капотом «золотого» кроссовера расположится бензиновый двухлитровый двигатель с отдачей 220 л.с. В паре с двигателем будет работать 6-ступенчатая роботизированная коробка и систему полного привода.

В списке оборудования автомобиля в новом исполнении будут матричные фары, камера кругового обзора, 6 подушек безопасности, а также информационно-развлекательная система с голосовым управлением. Стоимость кроссовера составит 169 800 юаней или 1,7 миллиона рублей.