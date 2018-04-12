Об удорожании сообщили в российском офисе компании Subaru, отмечая, что цены на автомобили поднялись впервые с 2016 года.

Subaru в РФ подняла цены на все свои модели 2018 года выпуска, а причиной удорожания становится увеличение с 1 апреля утилизационного сборка и повышения акцизов.

Теперь модель Subaru XV стал дороже от 30 до 40 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В базовой комплектации кроссовер получил ценник 1 599 000 рублей.

Все доступные для покупки версии Forester стало дороже на сорок тысяч рублей. Начальный ценник на это авто составляет 1 699 000 рублей.

Outback обойдётся на 50 тысяч рублей дороже про цене от 2 449 000 рублей, при этом комплектация с 3,6-литровым силовым агрегатом будет доступна для покупки с прежним ценником – 3 299 000 рублей.

WRX 2018 года выпуска получил ценник 2 479 000 рублей за модификацию с механикой и 2 659 900 рублей за вариант с вариатором. Цена на Subaru WRX STI составляет 3 429 900 рублей.