Ростех выпустит первую партию новых КамАЗов серии К5 в сентябре

Сейчас подготовка к выпуску российских грузовиков осуществляется в соответствии с графиком и уже в сентябре 2018 года Ростех выпустит первую партию новых грузовиков «КамАЗ» К 554901.

В первой партии будет 20 единиц техники «КамАЗ» К 554901. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, на текущем этапе завершили проектирование нового российского тяжеловоза, а также началась подготовка конвейера.

В частности, говорится о внедрении электронного технологического процесса и автоматизации производства. Полноценное серийное производство новинок запланировано на следующий год на предприятии СП «Даймлер Камаз Рус».

Магистральные тягачи нового поколения будут отличаться кабиной. Расстояние от пола до потолка будет 1 980 мм, а внутренняя ширина составит 2 270 мм.

В кабине будет два спальных места, сидение для водителя с разными регулировками, а также предложат бортовую систему с 10-дюймовым экраном. Стоит отметить, что помимо разработки и подготовки к производству нового грузовика, ведут разработку нового рядного мотора Р6, а еще разрабатывается коробка передач ZF Traxon.