Теперь жители Дальнего Востока получат дополнительную скидку при покупке новых автомобилей. Как пишет «Газета.ру», Минпромторгом увеличена скидка на новые автомобили для Дальнего Востока.
Минпромторгом увеличена скидка на новые автомобили для Дальнего Востока
12.04.2018 06:56
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Эта скидка будет предоставлена в рамках программ, разработанных Минпромторгом, а вот со скидкой будут доступны только те автомобили, стоимость которых не превышает 1,5 миллиона рублей.
Какая именно будет скидка на авто по программам «Первый» и «Семейный автомобиль» пока неизвестно.
Сообщается, что увеличенной скидкой планируется переориентировать жителей региона приобретать автомобили российского производства.
Напомним, что жители Дальнего Востока чаще всего приобретают автомобили японского автопрома с пробегом.
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