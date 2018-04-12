Теперь жители Дальнего Востока получат дополнительную скидку при покупке новых автомобилей. Как пишет « Газета.ру », Минпромторгом увеличена скидка на новые автомобили для Дальнего Востока.

Эта скидка будет предоставлена в рамках программ, разработанных Минпромторгом, а вот со скидкой будут доступны только те автомобили, стоимость которых не превышает 1,5 миллиона рублей.

Какая именно будет скидка на авто по программам «Первый» и «Семейный автомобиль» пока неизвестно.

Сообщается, что увеличенной скидкой планируется переориентировать жителей региона приобретать автомобили российского производства.

Напомним, что жители Дальнего Востока чаще всего приобретают автомобили японского автопрома с пробегом.