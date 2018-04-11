Правильное оснащение спецтехники для безопасной транспортировки нефтепродуктов

Вся спецтехника по требованиям ДОПОГ должна оснащаться сигнальными и информационными элементами разных видов как предупреждение и оповещение о перевозке, приближении груза способного быстро возгораться. В ДОПОГ и «Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов» зафиксированы главные маркировочные, сертификационные, упаковочные и классификационные нормы и стандарты для транспортировки грузов с повышенной опасностью.

Поставщиком проблесковых маячков оранжевого цвета, фонарей с минимальными рисками взрывоопасности, оповещающих знаков и другого оснащения является преуспевающая компания Vengo.

Производятся данные изделия из материала с хорошими качественными характеристиками, который не поддается воздействию окружающих факторов. Все оборудование сертифицировано и изготовлено согласно требованиям и нормам ДОПОГ.

Ассортимент интернет магазина

В нашем ассортименте можно подобрать и приобрести знаки ДОПОГ и другие приспособления, которые предназначены для наружного обустройства газовоза, бензовоза и другой спецтехники:

наклейки;

маячки проблесковые;

таблички с надписями «Опасный груз», «Огнеопасно»;

знаки информационного оповещения ДОПОГ;

ленты, отражающие свет;

коробы для огнетушителей;

аварийный жилет;

защитные очки;

защитные перчатки МБС;

жидкость для промывания глаз;

переносной осветительный фонарь;

контейнер для ликвидации остатков опасных веществ;

лопата неискрообразующая.

В зависимости от поставленной задачи может меняться наполнение комплекта.

Крупногабаритная специализированная техника, предназначенная для перевозки легковоспламеняющихся веществ или объектов, должна в обязательном порядке оснащаться этими элементами в соответствии с ПДД, чтобы не возникало вопросов о правильности организованных процессов.

Магазин Vengo предлагает приобрести такие модификации категории «маячки проблесковые»:

1. С учетом крепежной системы мы предлагаем:

маячки на болтовой фиксации, что размещаются на крыше техники и не снимаются;

маяки на магнитной фиксации, которые могут сниматься.

2. С учетом светового источника:

светодиодные;

галогеновые;

ламповые в 24В.

Взрывобезопасные фонари и маячки проблесковые устанавливаются с целью оповещения и привлечения внимания о возможной опасности участников дорожного движения, но не являются приоритетными перед другими транспортными средствами на дороге.

Знаки ДОПОГ должны присутствовать на передней и задней части автотехники с цистернами, что производят транспортировку моторного топлива, пропан-бутана и прочее. Таблички имеют оранжевый фон, черную окантовку и надпись «Опасный груз».

Транспортировка легковоспламеняющихся веществ осуществляется танк-контейнерами, автотранспортом с цистернами, газовыми и многосоставными автосредствами с конкретным обозначением об опасности. Такой знак крепится на задней части цистерны с обеих сторон.

Мы настоятельно рекомендуем крепить все извещающие об опасности знаки ДОПОГ на вашу спецтехнику. Так вы сможете предостеречь и проинформировать всех участников дорожного движения о перевозке нефтепродуктов и возникновения непредвиденных ситуаций.

Купить все необходимые приборы, оборудование, знаки ДОПОГ можно в телефонном режиме или онлайн на сайте компании. Наши консультанты проконсультирую и предложат наиболее подходящий комплект приспособлений, что в какой-то мере, минимизирует опасные риски.

Позаботьтесь о безопасности окружающих! Звоните к нам по номеру 8-800-222-44-52 и приобретайте необходимые приспособления.