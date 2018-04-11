Правильное оснащение спецтехники для безопасной транспортировки нефтепродуктов
Вся спецтехника по требованиям ДОПОГ должна оснащаться сигнальными и информационными элементами разных видов как предупреждение и оповещение о перевозке, приближении груза способного быстро возгораться. В ДОПОГ и «Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов» зафиксированы главные маркировочные, сертификационные, упаковочные и классификационные нормы и стандарты для транспортировки грузов с повышенной опасностью.
Поставщиком проблесковых маячков оранжевого цвета, фонарей с минимальными рисками взрывоопасности, оповещающих знаков и другого оснащения является преуспевающая компания Vengo.
Производятся данные изделия из материала с хорошими качественными характеристиками, который не поддается воздействию окружающих факторов. Все оборудование сертифицировано и изготовлено согласно требованиям и нормам ДОПОГ.
Ассортимент интернет магазина
В нашем ассортименте можно подобрать и приобрести знаки ДОПОГ и другие приспособления, которые предназначены для наружного обустройства газовоза, бензовоза и другой спецтехники:
- наклейки;
- маячки проблесковые;
- таблички с надписями «Опасный груз», «Огнеопасно»;
- знаки информационного оповещения ДОПОГ;
- ленты, отражающие свет;
- коробы для огнетушителей;
- аварийный жилет;
- защитные очки;
- защитные перчатки МБС;
- жидкость для промывания глаз;
- переносной осветительный фонарь;
- контейнер для ликвидации остатков опасных веществ;
- лопата неискрообразующая.
В зависимости от поставленной задачи может меняться наполнение комплекта.
Крупногабаритная специализированная техника, предназначенная для перевозки легковоспламеняющихся веществ или объектов, должна в обязательном порядке оснащаться этими элементами в соответствии с ПДД, чтобы не возникало вопросов о правильности организованных процессов.
Магазин Vengo предлагает приобрести такие модификации категории «маячки проблесковые»:
1. С учетом крепежной системы мы предлагаем:
- маячки на болтовой фиксации, что размещаются на крыше техники и не снимаются;
- маяки на магнитной фиксации, которые могут сниматься.
2. С учетом светового источника:
- светодиодные;
- галогеновые;
- ламповые в 24В.
Взрывобезопасные фонари и маячки проблесковые устанавливаются с целью оповещения и привлечения внимания о возможной опасности участников дорожного движения, но не являются приоритетными перед другими транспортными средствами на дороге.
Знаки ДОПОГ должны присутствовать на передней и задней части автотехники с цистернами, что производят транспортировку моторного топлива, пропан-бутана и прочее. Таблички имеют оранжевый фон, черную окантовку и надпись «Опасный груз».
Транспортировка легковоспламеняющихся веществ осуществляется танк-контейнерами, автотранспортом с цистернами, газовыми и многосоставными автосредствами с конкретным обозначением об опасности. Такой знак крепится на задней части цистерны с обеих сторон.
Мы настоятельно рекомендуем крепить все извещающие об опасности знаки ДОПОГ на вашу спецтехнику. Так вы сможете предостеречь и проинформировать всех участников дорожного движения о перевозке нефтепродуктов и возникновения непредвиденных ситуаций.
Купить все необходимые приборы, оборудование, знаки ДОПОГ можно в телефонном режиме или онлайн на сайте компании. Наши консультанты проконсультирую и предложат наиболее подходящий комплект приспособлений, что в какой-то мере, минимизирует опасные риски.
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