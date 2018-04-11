Новые Renault Logan и Renault Sandero построят на другой платформе‍

В Renault к 2020 году для бюджетного семейства Logan начнут использовать новую платформу, благодаря этому модели семейства получат новые моторы и современные системы безопасности.

В связи с ужесточающими нормами безопасности и вступлением в силу норм Евро-6 французский автопроизводитель вынужден разработать новую платформу.

Конечно она будет использоваться не на всех рынках и в таких странах как России, Индия и Бразилия Logan будут базироваться на более дешевой версии новой тележки.

Для ЕС автомобили марки переведут на CMF-B, которая позволит обновить моторную гамму. По данным «Авторевю», под капотом нового Logan в ЕС будут устанавливать бензиновый 1,3-литровый и 1,5-литровый дизельный турбомоторы для развивающихся стран, в том числе и Россия.

«Логаны» будут выпускать на модернизированной CMF-B, которая конструктивно практически не будет отличатся от используемой сейчас тележки B0.

Подобную систему разделения платформ для разных стран Renault уже использовал при выводе на рынок кроссовера Captur, который в Европе предлагается на платформе хэтчбека Clio, а для РФ на платформе от Duster. Таким образом, получилось что дизайн у европейского Captur и российского одинаковый, а вот платформы абсолютно разные.