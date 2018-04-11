Suzuki прекратила производство Suzuki Jimny из-за смены поколений

Сейчас на складах достаточно запасов внедорожника, которые необходимо распродать до выхода новой генерации Suzuki Jimny.

Как стало известно, Suzuki сняла с конвейера внедорожник Suzuki Jimny, причем производство было прекращено еще в феврале, но об этом стало известно только сейчас.

Причиной остановки конвейерной линии модели является грядущая смена поколений. Пока на складах компании достаточно запасов внедорожника, которые еще нужно продать.

Презентация нового поколения Suzuki Jimny должна состояться этой весной, тогда как его продажи стартуют в следующем году.

Как ранее уже сообщалось, автомобиль как и предшественник получил рамную конструкцию и угловатый дизайн в стиле второго поколения.

Для клиентов предложат двухцветные варианты окраса кузова, а салон порадует ретро-стилем. Впрочем, в салоне будет современная информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена 1,2-литровым атмосферным мотором с отдачей 90 лошадиных сил и турбированным 111-сильным двигателем.