Lada вошла в рейтинг Топ-50 самых популярных автомобилей в мире

Российский бренд Lada оказался в Топ-50 рейтинга самых популярных брендом в мире по итогам февраля, о чем свидетельствуют данные сайте focus2move.

Автомобилей российской марки в феврале было продано в количестве 29 175 единиц, а этот результат превысил прошлогодний на 36,1%.

В результате по итогам февраля Lada оказалась на 44-й строчке мирового рейтинга и расположилась на строчку ниже, чем Land с продажами 29 225 авто, но выше китайской BAIC с результатом 28 998 проданных штук.

При этом лидерами Топ-5 являются Toyota, Volkswagen и Ford. Японская компания в феврале продала 640 554 автомобиля, у немецкого производителя объём продаж составил 446 597 штук, а американский бренд реализовал 415 175 автомобилей.

Четвертая строчка досталась Nissan, а на пятом месте расположилась Honda.