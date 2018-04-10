В ТОП-25 российских бестселлеров в марте вошел Datsun on-DO

Продажи модели по итогам прошлого месяца сократились, но это не помешало ей оказаться в ТОП-25 российских бестселлеров.

По данным АЕБ, доля компании Datsun на рынке составила 1,4%, а объём продаж – 2 215 автомобилей, что хуже на 36%.

За первые три месяца этого года производителю в России удалось продать 5 531 автомобиль, что на 16% хуже. Седан Datsun on-DO был реализован в количестве 1 922 единиц, а это на 15% меньше.

В период январь-март дилеры продали 4 826 Datsun on-DO, а это на 9% больше. Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся тиражом в количестве 293 ед. в марте и 705 штук за первый квартал.