Обычные номерные знаки на цифровые заменят в Дубае

Новые цифровые номерные знаки в Дубае начнут устанавливать уже с мая этого года, а тестовый период запланирован до ноября.

У цифровых номерных знаков будет немало преимуществ. Так, цифровые номерные знаки с названием Tag to Connect станут заменой металлической пластины.

Обычные номера необходимо обновлять ежегодно, а с «умными» номерами все будет намного проще и достаточно только воспользоваться приложением на смартфоне, чтобы обновить информацию сразу же после прохождения технического обслуживания.

Кроме этого, на Tag to Connect будет отображаться слово «украдено», в случае, если автомобиль попытались взломать, а также номерной знак будет информировать других водителях о пробке на дороге или ДТП.

Еще одним преимуществом цифрового номерного знака станет возможность оплаты парковки через систему электронного кошелька, привязанного к цифровым номерным знакам.