10 апреля в Казахстане стартовали продажи LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, сборка которых осуществляется на производственной площадке «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске.

Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», универсалы стали доступны для покупки в 19 городах республики, а предлагаются они с 1,6 и 1,8-литровым моторами, пару которым составит механика или автоматизированная коробки.

Цена на LADA Vesta SW в Казахстане начинается от 775 500 рублей, а на LADA Vesta SW Cross – 895 000 рублей.

Как отметили в компании, в этом году бренд LADA вернул звание первого на рынке страны. По итогам продаж за первый квартал доля марки составила уже 23,3%, тогда как годом ранее показатель составлял 17%.