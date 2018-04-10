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СМИ: Маттиас Мюллер уходит с поста главы компании Volkswagen

Новости
10.04.2018 16:47
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Информация об уходе главы компании Volkswagen Маттиаса Мюллера оказалась в распоряжении агентства Reuters, журналисты которого ссылаются на источники знакомые с ситуацией.

Как сообщается, решение об отставке главы немецкой компании будет принято 20 апреля на заседании наблюдательного совета.

О причинах ухода Маттиаса Мюллера с поста главы Volkswagen не сообщается. Напомним, что Маттиас Мюллер стал главой компании в 2015 году и он пришел на смену Мартину Винтеркорну, а последний ушел из компании после «дизельгейта».

С момента выявления махинаций с занижением выброса вредных веществ в дизельных автомобилях, в общей сложности под «дизельный скандал» попало 11 миллионов машин.

Автомашины с «кладбищ» Audi и Volkswagen будут распроданы‍

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