СМИ: Маттиас Мюллер уходит с поста главы компании Volkswagen

Информация об уходе главы компании Volkswagen Маттиаса Мюллера оказалась в распоряжении агентства Reuters, журналисты которого ссылаются на источники знакомые с ситуацией.

Как сообщается, решение об отставке главы немецкой компании будет принято 20 апреля на заседании наблюдательного совета.

О причинах ухода Маттиаса Мюллера с поста главы Volkswagen не сообщается. Напомним, что Маттиас Мюллер стал главой компании в 2015 году и он пришел на смену Мартину Винтеркорну, а последний ушел из компании после «дизельгейта».

С момента выявления махинаций с занижением выброса вредных веществ в дизельных автомобилях, в общей сложности под «дизельный скандал» попало 11 миллионов машин.