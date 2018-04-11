«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск самой бюджетной версии Lada XRay‍

Российский автогигант работает над новой версией своего хэтчбека Lada XRay, причем по информации паблика «RCI News», уже с конвейера сошли три экземпляра новой модификации модели.

Сообщается, что это будет самая дешевая версия автомобиля, предположительно созданная для увеличения продаж хэтчбека.

Как известно, продажи Lada XRay падают уже второй месяц подряд, о чем ранее сообщали аналитики «Автостат».

Самая бюджетная версия будет отличаться колесными дисками размером 15 дюймов, неокрашенными боковыми зеркалами, а также неокрашенными дверными ручками.

Под капотом новой версии будет установлен 1,6-литровый бензиновый мотор, мощность которого составит 106 л.с., а в качестве трансмиссии предложат механику.

В списке оборудования автомобиля будет аудиоподготовка, электростеклоподъемники передних дверей, а также электрогидроусилитель руля.

Кроме этого для модели предложат систему курсовой устойчивости, функцию помощи при старте на подъеме и другое. О стоимости новой модификации модели не сообщается.