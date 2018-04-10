Lexus представит новое поколение седана Lexus ES в Пекине

Премиальная марка Lexus официально анонсировала презентацию нового поколения седана Lexus ES. Его дебют будет проходить в рамках Пекинского автосалона 25 апреля.

Автомобиль нового поколения окажется безопаснее и больше своего предшественника. В основе седана расположится платформа Toyota New Global Architecture (TNGA).

В экстерьере нового Lexus ES будет новая радиаторная решетка, новый передний и задний бамперы, а также обновленная оптика.

В списке оснащенности будет система удержания автомобиля в полосе, система мониторинга слепых зон, а также система распознавания пешеходов.

Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 3,5-литровым бензиновым мотором, отдача которого будет 270 л.с. Кроме этого, у Lexus ES будет и гибридная силовая установка.