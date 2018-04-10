Официально представлен новый седан и хэтчбек Ford Focus

В Китае американский автопроизводитель провел презентацию нового поколения седана и хэтчбека, причем эти версии дебютировали раньше, чем глобальные.

Предполагается, что глобальная версия четвертого поколения модели мало чем будет отличаться от китайского варианта.

Сейчас подробностей о новом Ford Focus в компании раскрыли немного, а его премьерный показ состоится в рамках Пекинского автосалона 25 апреля. В отличие от предшественника Ford Focus получил увеличенные габариты, а его дизайн выполнен в стилистике последней Fiesta.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с «парящим» экраном. Также в интерьере есть большой экран на приборной панели. Ford Focus для Китая будет предлагаться с модернизированным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра.

Пару двигателю составит новый восьмискоростной автомат. Характеристики двигателя не раскрывают. Кроме этого, на китайском рынке автомобиль предложат с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 125 л.с. при 159 Нм, а также литровым 125-сильным мотором EcoBoost с показателем крутящего момента 170 Нм.

В списке оборудования нового Ford Focus будет комплекс безопасности Co-Pilot360, в списке которого окажется система экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, а также ассистент движения в полосе и адаптивный круиз-контроль.

В продажу новое поколение седана и хэтчбека поступит в этом году. В КНР также будет осуществляться и их сборка, а из китайского завода поставки будут осуществляться и на рынок США.