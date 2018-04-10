Российский рынок подержанных автомобилей в прошлом месяце показал положительную динамику, о чем свидетельствуют данные аналитиков из «Автостат».

Так, продажи автомобилей с пробегом на рынке РФ в марте выросли на 6,7% до 489 100 единиц, тогда как в марте прошлого года было продано 458 400 автомобилей.

Лидерами среди марок на вторичном рынке стала LADA с долей 26,2% и объёмом продаж 128,6 тыс., что больше на 0.7%.

На втором месте оказалась Тойота с результатом 55,5 тыс. авто, а в тройке лидеров – Ниссан с показателем 27,1 тыс. проданных штук.

В первой пятерке оказались Hyundai и Chevrolet, которых было реализовано 23,5 тыс. и 21,6 тыс. штук. Среди моделей авто с пробегом лидируют LADA 2114 (13,8 тыс. ед., -0,3%), Ford Focus (12,2 тыс. ед., +10,4%) и LADA 2107 (11,6 тыс. ед.; -7,4%).

Источник: Автостат.