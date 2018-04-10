Volkswagen представила новое поколение седана Lavida Plus‍

Volkswagen раскрыл все подробности про новое поколение седана Lavida. Эта модель предназначена исключительно для китайского рынка и ожидать ее за пределами Поднебесной пока не стоит.

Новая Lavida будет собираться на совместном предприятии Volkswagen и концерна SAIC. Новинка создана на новой платформе MQB. Вторая генерация седана, производится на базе Volkswagen Golf четвертого поколения.

Но модель имеет современный внешний вид и новое оборудование. Стоит отметить, что Китае будет продаваться, как второе поколение седана, так и новое. Чтобы их отличать, новый Volkswagen Lavida получил приставку Plus.

Седан Lavida Plus получил турбированный 1,4-литровый TSI мотор со 150-сильной отдачей, а также 1,2-литровый 116-сильный турбодвигатель.

Будет и атмосферный 1.5 MPI мощностью 116 л.с. Трансмиссия для Lavida Plus механическая или DSG-7.

Уже известно, что в списке опций немецкий седан получил, систему бесключевого доступа, камеру заднего вида, климат-контроль, мультимедийную систему, а также автопарковщик. Публичная презентация Volkswagen Lavida Plus состоится 25 апреля на Пекинском автосалоне.