Самый популярный сервис у водителей — просмотр автоистории

По данным пресс-службы, с момент запуска сервисами воспользовались более 130 тысяч раз. Из общего показателя только 57 тысяч пришлось на первый квартал текущего года.

Как было отмечено, самым популярным сервисом у автомобилистов стал просмотр автоистории. В этом году этим сервисом воспользовались более 31 тыс. раз.

Другими сервисами воспользовались более 25 тыс. раз. Стоит отметить, что сервисы стали доступны с осени 2017 года.

«К проверке по ПТС с начала года обратились более 7,4 тысячи раз. Она помогает уточнить детальную информацию о владельцах машины, кто и как долго ей пользовался. А регистрацию автомобиля проверяли более 5,8 тысячи раз. Эта услуга полезна тем, кто продал машину. Она позволяет узнать, поставил ли новый владелец автомобиль на учет в ГИБДД и как поступать, если штрафы продолжают приходить на имя прежнего владельца» — добавили в пресс-службе.