Mazda тизером анонсировала обновленный пикап Mazda BT-50

Автопроизводитель Mazda опубликовал в Сети тизер обновленного пикапа Mazda BT-50, который будет представлен в мае в Австралии.

Текущая генерация пикапа получит уже второе обновление, тогда как первое было в 2015 году. В отличие от предшественника автомобиль получит существенно обновленную переднюю часть, а также расширенный список оборудования.

Изменений в моторной гамме пикапа не ожидают и он по-прежнему будет доступен с турбированным дизельным мотором объёмом 3,2 литра, мощность которого составит 200 л.с.

Пару двигателю составит шестискоростная механика или автомат, а система привода будет на заднюю ось или жестко подключаемый полный. Информации о презентации Mazda BT-50 для других рынков сейчас нет.