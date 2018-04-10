Продажи новых LCV в России в марте выросли на 7,6%

Об этом свидетельствуют отчетные данные аналитиков из «Автостат», которые сообщают, что в марте объём реализованных коммерческих автомобилей составил 10,7 тыс. единиц.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался выше на 7,6%. Лидерство на рынке легких коммерческих автомобилей удерживает марка GAZ, доля которой в марте составила 47% или 5 тысяч проданных штук, что на 27,7% больше.

Второй результат показали автомобили УАЗа, которые были реализованы в количестве 1,5 тыс. единиц, а этот показатель оказался хуже на 42.7%.

Третье и четвертое место по продажам оказалось за Ford и LADA, у которых 1 081 и 1069 проданных авто LCV. В пятерке лидеров расположилась Mercedes-Benz, у которой объём продаж составил 785 штук, что на 13,1% меньше.