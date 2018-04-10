Audi представила 815-сильный суперкар e-tron Vision Gran Turismo

В компании Audi подготовили новый суперкар e-tron Vision Gran Turismo, премьерный показ которого будет проходить 14 апреля в Риме.

Изначально эта модель создавалась как виртуальный автомобиль, но в итоге руководство компании решилось на выпуск настоящего суперкара.

В результате Audi представила 815-сильный спорткар e-tron Vision Gran Turismo, у которого есть рабочий прототип.

Оснащена модель тремя электрическими двигателями, каждый из которых выдает 272 л.с. Один мотор расположили на передней оси, а два других приводят в движение задние колеса.

Суммарная отдача силовой установки составляет 815 л.с. В новом Audi e-tron Vision Gran Turismo есть «умная» система распределения тяги между колесами. Вес автомобиля составляет 1 450 кг.