Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Chevrolet Camaro

Компания Chevrolet сегодня представила обновленное купе Chevrolet Camaro, теперь спорткар выполнен в современном стиле американского производителя и в нем существенно изменилась передняя часть.

Обновление затронуло две версии Camaro – купе и кабриолет, в них изменили головную оптику, бампера радиаторную решетку и капот.

Также с обновлением внешности автопроизводитель стал предлагать новые 20-дюймовые колёсные диски. Моторная гамма спорткара осталась без изменений.

Для самой мощной версии Chevrolet Camaro SS предлагается все тот же 6,2-литровый мотор мощностью 461 л.с. Также доступен и 2,0-литровый 278-сильный двигатель.

Трансмиссия для Camaro доступна только дявитистпупенчатая автоматическая. Как передает портал «ГазетаDAILY», для купе и кабриолета в качестве опций доступны: камера заднего вида, система предотвращения столкновений при движении задним ходом и новая мультимедийная система с 7 или 8-дюймовым экраном.