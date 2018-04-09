Volkswagen в России подняла цены на внедорожник Volkswagen Touareg

В апреле подорожал не только кроссовер Honda CR-V, но также и внедорожник Volkswagen Touareg.

Ежемесячный мониторинг цен показал, что со 2 апреля на российском рынке Touareg стал дороже на 30 тысяч рублей, такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на свой аналитический отдел.

В данный момент стоимость внедорожника с бензиновым 3,6-литровым мотором, отдача которого составляет 249 л.с., составляет 3 059 000 рублей.

Самая дорогая версия Touareg в комплектации R-Line сейчас обойдется в 4 249 000 рублей.

Дизельная версия немецкого внедорожника сейчас оценивается в 3 169 000 рублей, а версия R-Line с этим же мотором стоит 4 584 000 рублей.