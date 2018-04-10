Эксперты назвали Топ-10 самых надежных автомобилей в мире

Специалисты компании ISeeCars проанализировали огромное количество автомобиле, и назвали самые выносливые из них.

На основе полученных данных из сервисов зарубежные аналитики заявили, что Топ-10 самых долговечных автомобилей возглавила Toyota Sequoia. К такому выводу они пришли на основе анализа 13,5 млн машин, которые были выпущены с 1981 по 2017 год.

Из общего количества еще существующих внедорожников Sequoia 6,6% имеют пробег свыше 320 тыс. км. Это оказался самый высокий показатель. Также в лидерах есть Ford Expedition и Chevrolet Suburban, результат которых тоже можно назвать достаточно высоким – по 5,4% на каждую модель.

Следующими по списку располагаются Toyota 4Runner и GMC Yukon XL. У них показатель значительно ниже, чем у лидера рейтинга.

Toyota 4Runner имеет долю 4,2%, а американская модель GMC Yukon XL – 3,9%. Стоит отметить, что в основном списке самых долговечных автомобилей находятся внедорожники.

Шестую строчку занимает Chevrolet Tahoe с показателем 3,8%, на седьмой позиции GMC Yukon – 2,8%. Восьмое и девятое место у пикапа Toyota Tacoma – 2,6% и седана Toyota Avalon – 2,4% соответственно. Замыкает рейтинг минивэн Honda Odyssey – 2,4%.