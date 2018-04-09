Renault представит обновленный кроссовер Renault Kadjar в начале 2019 года

Обновленная версия кроссовера Renault Kadjar была замечена на тестировании, а вместе с фотографиями с тестов, появились и некоторые подробности об обновлении.

Так, инсайдеры сообщают, что кроссовер 2019 модельного года появится уже в начале следующего года. В отличие от предшественника модель получит иное оформление радиаторной решетки, новый измененный передний и зданий бамперы, а также иную радиаторную решетку.

Какие изменения будут в салоне пока неизвестно. Моторная гамма, как ожидается, будет представлена все теми же моторами, а именно 130- и 165-сильным бензиновым двигателем, а также дизельными 110 и 130-сильными моторами.

В списке оборудования обновленного Renault Kadjar может появится система ProPilot.