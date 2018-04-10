Глава Bugatti рассказал, кто покупает гиперкары за 3 миллиона долларов‍

Представитель компании Bugatti рассказал, какие люди чаще всего покупают автомобили марки, цена которых достигает трех миллионов долларов.

Так, Штефан Винкельман сообщил, что в основном владельцем новенького Bugatti является человек, у которого как правило есть 30 автомобилей в гараже, а еще он имеет собственный самолет и яхту.

Иными словами автомобилем Bugatti владеют люди, которые занимают доминирующую позицию в обществе.

Основными клиентами называют мужчин, которые добились всего сами. Среди таковых жители Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Японии.

Напомним, что недавно представленный гиперкар Chiron, который будет выпущен ограниченным тиражом, уже раскупили.

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