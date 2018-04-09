Руководство компании Mercedes-Benz намерено отказаться от использования обычных ДВС в автомобилях бренда Smart.

Переход от обычных ДВС к электрификации будет постепенным и Smart откажется от выпуска моделей с ДВС после 2020 года.

Уже сейчас Smart на американском рынке предлагает полностью электрические автомобили ForTwo Coupe и ForTwo Cabrio.

В них установлена 81-сильная электрическая установка с крутящим моментом 160 Нм.

Автомобили с этой установкой имеют запас хода 93 километра, а разгон до первой сотни осуществляется за 11,4 секунды.