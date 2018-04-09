Руководство компании Mercedes-Benz намерено отказаться от использования обычных ДВС в автомобилях бренда Smart.
Smart откажется от выпуска моделей с ДВС после 2020 года
09.04.2018 15:55
80 0
Переход от обычных ДВС к электрификации будет постепенным и Smart откажется от выпуска моделей с ДВС после 2020 года.
Уже сейчас Smart на американском рынке предлагает полностью электрические автомобили ForTwo Coupe и ForTwo Cabrio.
В них установлена 81-сильная электрическая установка с крутящим моментом 160 Нм.
Автомобили с этой установкой имеют запас хода 93 километра, а разгон до первой сотни осуществляется за 11,4 секунды.
Комментарииcomments powered by HyperComments