Глава Tesla анонсировал выпуск Tesla Model 3 с двойным двигателем

Недавно зарубежные инсайдеры сообщали, что специалисты американской компании приступили к тестам новой, полноприводной версии бюджетного седана Tesla Model 3.

Речь идет о модели, которая в силовой установке получит не один, а два электромотора, которые расположатся на передней и задней оси.

Сегодня, глава Tesla официально анонсировал выпуск Tesla Model 3 с двойным двигателем.

Говоря о сроках выхода этого варианта, Илон Маск сказал, что полноприводная Tesla Model 3 выйдет не ранее июня этого года.