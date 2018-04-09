Ravon поднял цены на весь модельный ряд из-за утилизационного сбора‍

Недавно аналитики агентства «Автостат» по итогам мониторинга цен выяснили, что марка Ravon с 1 апреля подняла цены на все свои модели. Между тем в пресс-службе компании уже объяснили изменение цен.

Как сообщили в компании, Ravon подняла цены на весь модельный ряд из-за утильсбора‍, ставки на который в России поднялись с 1 апреля.

Как известно, утилизационный сбор на автомобили с моторами от 1,0 до 2,0 литра выросли на 90%, а модельный ряд бренда попадает под эту ставку.

Самый доступны автомобиль в России с коробкой автомат — хэтчбек Ravon R2 стал дороже на 20 тысяч рублей и теперь его стоимость варьируется от 489 до 559 тысяч рублей.

Все комплектации седана Ravon Nexia также подорожали на 20 тысяч рублей. Теперь стоимость автомобиля составляет 499 тысяч рублей минимум, а максимальная комплектация получила ценник 599 тысяч рублей.

Седан Gentra во всех исполнениях стал дороже на десять тысяч рублей и теперь предлагается по цене от 569 тысяч рублей. Седан Ravon R4 подорожал в зависимости от комплектации на 10-30 тысяч рублей.