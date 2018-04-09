Nissan начал тестовую сборку обновленного Nissan X-Trail в Санкт-Петербурге‍

Тестовая сборка стартовала на предприятии компании в Санкт-Петербурге, а ранее российские СМИ узнали, что серийное производство модели начнется в сентябре.

Сегодня в пресс-службе компании Nissan сообщили о том, что началась тестовая сборка обновленного X-Trail, который получил отличия от европейского варианта.

Как сообщили в компании, основные изменения затронули ходовую часть модели. Кроме этого, у кроссовера изменился дизайн и появились новые системы безопасности и помощи водителю.

С учетом всех изменений на предприятии ведут наладку оборудования, а первым цехом, где произошли изменения стал кузовной цех.

В цехе планируется еще внедрить датчики, которые будут предназначены для предотвращения ошибки операторов. В покрасочном цехе также произойдут изменения в связи с расширением цветовой гаммы X-Trail.

«Обновленный Nissan X-Trail будет оснащен фронтальным радаром. Для его калибровки произведена модернизация оборудования на станции калибровки системы кругового обзора. Данная технология позволит интегрировать систему FEB (Front Emergency Braking), помогающую водителю избежать столкновений с препятствиями во время движения» — рассказали в компании.

О ценах и комплектациях на кроссовер будет объявлено позднее.