Информацию о новой отзывной кампании, в рамках которой на ремонт отправят автомобили Mitsubishi, сообщает Росстандарт.
Mitsubishi в России отзывает почти 5 тысяч автомобилей Lancer
09.04.2018 12:41
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По данным ведомства, Mitsubishi в России отзывает почти 5 тысяч автомобилей Lancer. Под действие отзыва попадает 4 780 Mitsubishi Lancer, которые были проданы на российском рынке в период с июля 2009 года по февраль 2010 года.
Причиной отзыва называют вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя. На автомобиля заменят патрон подушки безопасности.
Владельцев отзывных авто в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить дилерский центр для бесплатного проведения ремонтных работ.
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