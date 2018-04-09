Информацию о новой отзывной кампании, в рамках которой на ремонт отправят автомобили Mitsubishi, сообщает Росстандарт.

По данным ведомства, Mitsubishi в России отзывает почти 5 тысяч автомобилей Lancer. Под действие отзыва попадает 4 780 Mitsubishi Lancer, которые были проданы на российском рынке в период с июля 2009 года по февраль 2010 года.

Причиной отзыва называют вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя. На автомобиля заменят патрон подушки безопасности.

Владельцев отзывных авто в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить дилерский центр для бесплатного проведения ремонтных работ.