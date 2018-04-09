Кроссовер Honda CR-V подорожал в России на 20 тысяч рублей

Изменение цен на кроссовер было зафиксировано с 1 апреля, сообщает «Автостат». По данным аналитиков, удорожание составило 20 тысяч рублей.

При этом в начальной комплектации ценник остался прежним и составляет 1 859 900 рублей. За эти деньги кроссовер предлагается с двухлитровым 150-сильным мотором.

Средняя комплектация Lifestyle теперь оценена в 2 079 900 рублей, а топовый вариант с 2.4-литровым 186-сильным двигателем получил ценник 2 489 900 рублей.

Все комплектации доступны с вариатором и полноприводной системой. Стоит отметить, что это уже второе подорожание кроссовера с начала 2018 года.