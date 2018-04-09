Опубликованы официальные фото самого мощного BMW M2 Competition

Фотографии купе BMW M2 Competition, которое станет самым мощным и быстрым вариантом BMW M2, оказались в распоряжении BMW Blog.

Уже известно, что официальный дебют автомобиля будет проходить в рамках Пекинского автосалона 25 апреля.

Самый мощный BMW M2 получит приставку к названию Competition, а также трехлитровый твин-турбо двигатель. Мощность силовой установки составит 410 лошадиных сил при 550 Нм крутящего момента.

В версии BMW M2 Competition модернизированный двигатель стал на 40 л.с. мощнее, а показатель крутящего момента вырос на 85 Нм.

Пару двигателю составит роботизированная коробка с двойным сцеплением. Для разгона автомобилю потребуется 4,2 секунды.