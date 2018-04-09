Рендеры новой «Оки» в стиле Lada Vesta впервые появились в Сети‍

Впрочем, такой автомобиль уже не станет на конвейер, но тем не менее в Сети представили внешность возрожденной «Оки» в стиле Lada Vesta.

За основу компьютерной визуализации взяли обычный кузов малолитражки, но изменили её дизайн с учетом стилистики Lada Vesta.

В результате получился осовремененный вариант «Оки» в стиле Lada Vesta. Это всего лишь фантазии дизайнеров, которые так и останутся существовать только на этих рендерах.

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