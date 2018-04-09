Журналисты российского издания «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения возрожденной «Оки».
Рендеры новой «Оки» в стиле Lada Vesta впервые появились в Сети
09.04.2018 10:31
97 0
Впрочем, такой автомобиль уже не станет на конвейер, но тем не менее в Сети представили внешность возрожденной «Оки» в стиле Lada Vesta.
За основу компьютерной визуализации взяли обычный кузов малолитражки, но изменили её дизайн с учетом стилистики Lada Vesta.
В результате получился осовремененный вариант «Оки» в стиле Lada Vesta. Это всего лишь фантазии дизайнеров, которые так и останутся существовать только на этих рендерах.
Комментарииcomments powered by HyperComments