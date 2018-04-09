Автомобильная компания Buick опубликовала несколько тизерных изображений, анонсируя презентацию своего нового электрического кроссовера.
Buick тизером анонсировала новый электрический кроссовер
09.04.2018 10:14
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Новинка будет дебютировать в качестве прототипа с названием Enspire, а презентация будет проходить 17 апреля на специальном мероприятии, организованном в Китае.
После новая модель будет представлена общественности в рамках Пекинского автосалона. Кроссовер будет выполнен в новом стиле и получит светодиодные фонари.
Оснащен автомобиль будет полностью электрической силовой установкой, характеристики которой не рассекречивают.
Известно, что разработкой модели занимались специалисты Buick совместно с СП General Motors и SAIC.
Серийная версия должна появится в следующем году, причем не исключено, что кроссовер получит и обычные ДВС.
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