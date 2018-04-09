Buick тизером анонсировала новый электрический кроссовер

Автомобильная компания Buick опубликовала несколько тизерных изображений, анонсируя презентацию своего нового электрического кроссовера.

Новинка будет дебютировать в качестве прототипа с названием Enspire, а презентация будет проходить 17 апреля на специальном мероприятии, организованном в Китае.

После новая модель будет представлена общественности в рамках Пекинского автосалона. Кроссовер будет выполнен в новом стиле и получит светодиодные фонари.

Оснащен автомобиль будет полностью электрической силовой установкой, характеристики которой не рассекречивают.

Известно, что разработкой модели занимались специалисты Buick совместно с СП General Motors и SAIC.

Серийная версия должна появится в следующем году, причем не исключено, что кроссовер получит и обычные ДВС.