Названа дата начала производства Nissan X-Trail и Qashqai‍ в РФ

Руководство компании Nissan намерено запустить в производство кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai. Их сборка будет осуществляться на предприятии в Санкт-Петербурге.

Уже в начале осени на конвейер завода станет обновленный X-Trail, а через несколько месяцев начнется производство и нового Qashqai, о чем сообщает “Ъ”, ссылаясь на вице-президента регионального бизнес-подразделения «Nissan Восток» Джеймса Райта.

Таким образом, производство Nissan X-Trail и Qashqai в России стартует в 2018 году. В этом году компания намерена увеличить производство автомобилей примерно на 2-2,5 тыс. ед., а это будет рост на 6-7%.

В прошлом году на предприятии в Петербурге было собрано 45 827 автомобилей, а этот показатель оказался на 26% больше, чем в 2016 году.