Новый «бюджетный» KIA Sportage приехал к китайским дилерам

Официальный старт продаж «бюджетной» версии кроссовера нового поколения запланирован на конец апреля, однако уже дилеры в Китае получили первые партии автомобиля.

Китайская версия автомобиля создавалась на платформе старого Kia Sportage, который продавали на российском рынке в 2010-2015 годах.

За счет использования такой платформы, модель окажется дешевле, чем новое поколение кроссовера, который в Китае продают как Kia KX5.

Недорогой Sportage имеет существенные отличия, а также получил иное оформление салона, где будет новый руль, климат-контроль, а также мультимедийная система с сенсорным экраном.

Габариты автомобиля составляют: 4 460/1 850/1 670 мм, а расстояние между осями будет 2 640 мм. Линейка двигателей представлена двухлитровым бензиновым агрегатом мощностью 161 л.с.

Пару мотору составит шестискоростная механика или автомат, а вот система привода будет только на переднюю ось.