Lifan представит новую версию Lifan Solano на автосалоне в Пекине

На ближайшем автомобильном салоне, который пройдет в Пекине, китайский автопроизводитель покажет новый вариант модели Lifan 650, которая на российском рынке известна как Solano II.

Так, Lifan представит новую версию Lifan Solano на мотор-шоу в Пекине и это будет вариант, оснащенный полностью электрической силовой установкой. Презентация Lifan 650 EV запланирована на 25 апреля. Сейчас каких-либо данных о новинке не сообщают.

Напомним, что электрическая версия предшественника получила 82-сильную установку с показателем крутящего момента 213 Нм. На одном заряде автомобиль проезжает 155 километров, а максимальная скорость составляет 120 км/ч.

До российского рынка электрическая версия Lifan Solano не доберётся. В нашей стране автомобиль предлагается с 1,8-литровым бензиновыми мотором, мощность которого составляет 125 л.с.

В качестве трансмиссии предлагается пятискоростная механика. Цена за Lifan Solano начинается от 587 тысяч рублей.