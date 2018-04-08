Audi в Европе прекратила продажи кроссовера Audi SQ5

В компании подтвердили информацию о том, что продажи кроссовера в Европе действительно приостановлены, причем официальной причиной является выполненный производственный план, хотя у журналистов Autocar оказалась иная информация.

Как сообщают журналисты издания, ссылаясь на свои источники, причиной прекращения продаж являются новые стандарты экологичности, которые вступят в силу с 1 сентября.

По этой причине продажи некоторых моделей остановили и другие компании, как например BMW.

Что касается Audi SQ5, то вероятно его продажи и производство будут возобновлены после того, как будет доработан под стандарты его трехлитровый мотор.