На европейском рынке приостановлены продажи кроссовера Audi SQ5, причем причиной называют выполненный производственный план.
Audi в Европе прекратила продажи кроссовера Audi SQ5
08.04.2018 16:56
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В компании подтвердили информацию о том, что продажи кроссовера в Европе действительно приостановлены, причем официальной причиной является выполненный производственный план, хотя у журналистов Autocar оказалась иная информация.
Как сообщают журналисты издания, ссылаясь на свои источники, причиной прекращения продаж являются новые стандарты экологичности, которые вступят в силу с 1 сентября.
По этой причине продажи некоторых моделей остановили и другие компании, как например BMW.
Что касается Audi SQ5, то вероятно его продажи и производство будут возобновлены после того, как будет доработан под стандарты его трехлитровый мотор.
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