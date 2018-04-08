Подразделение Audi Sport скоро представит «заряженные» гибриды

«Заряженные» гибриды получат приставку к названию RS. Для увеличения мощности силовых установок планируется ставить более мощный электродвигатель, а также немного модернизировать ДВС, который находится в составе установки.

Сейчас подробностей о таких автомобилях нет, также не сообщается, какая модель первой получит заряженную версию.

При этом представитель компании в интервью с зарубежными журналистами намекнул, что первой гибридной моделью с приставкой RS может стать кроссовер.