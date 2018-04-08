Российские аналитики из «Автостат» опубликовали отчетные данные по продажам автомобилей LADA XRAY на российском рынке по итогам марта.

Согласно отчетным данным, за прошлый месяц продажи хэтчбека сократились на 2,1% до 2 957 проданных единиц.

В феврале также наблюдалась отрицательная динамика продаж, только падение составило 9,6%. Таки образом, продажи модели LADA XRAY в России падают второй месяц подряд.

При этом за первые три месяца этого года объем проданных авто составил 6 786 штук, что на 1% больше.

Несмотря на снижение продаж, высокий хэтчбек все еще находится в ТОП-20 рынка. Сейчас его цена составляет от 614 900 до 845 900 рублей.