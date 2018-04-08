Ford Mustang Bullitt 2019 представили в новом цвете Shadow Black

Для автомобиля Ford Mustang Bullitt 2019 подготовили новую версию, которая получила новый цвет Shadow Black и отличается наличием большего количества хромированных элементов.

Сообщается, что такой цвет кузова делает автомобиль более агрессивным и привлекательным. Под капотом модели установлен восьмицилиндровый двигатель объемом пять литров, который имеет отдачу 480 лошадиных сил.

У стандартного Mustang GT мощность двигателя на 20 л.с. меньше. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 262 л.с.

Стоимость Ford Mustang Bullitt 2019 в цвете Shadow Black составит 46 600 долларов без учета доставки.