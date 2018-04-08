В Россию привезут новые седаны Khazar за 500 000 рублей‍

Об этом сообщили представители новой марки Khazar, которая начала серийное производство бюджетных автомобилей на заводе в Азербайджане.

Новый автомобильный бренд имеет амбициозные планы и намерен выйти на рынки стран СНГ, включая самый крупный – авторынок России, пишет «Российская газета».

Новая автомобильная марка создана СП Iran Khodro и Azeurocar. Новый проект оценили в 815 миллионов рублей, при этом только четверть инвестиций оказались от Iran Khodro.

По сути новыми автомобилями станут все те же модели Iran Khodro, а первые авто Khazar имеют схожесть с автомобилями Dena.

Первые автомобили оценили в 475-540 тысяч рублей в переводе. Более дорогие модели марки станут на конвейер позднее.

Мощность предприятия в Азербайджане составляет 10 тысяч авто в год, но пока этого хватит не только обеспечить спрос на авто в Азербайджане, но и отправлять их на экспорт.