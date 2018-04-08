Эксперты составили рейтинг Топ-5 марок авто с самым надежным мотором‍

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг автомобильных брендов, в котором указали марки с самыми надежными двигателями. В частности, в списке оказались моторы, у которых не наблюдается серьезных проблем на первые 300 тысяч километров пробега.

Так, первым в Топ-5 оказался бренд Renault с двигателем K7M объёмом 1,6 литра. Этот агрегат способен без капитального ремонта проехать до 400 тысяч километров.

На второй строчке списка оказались сразу три автомобильные марки, среди которых Hyundai, Kia и Mitsubishi.

У этих марок почти все силовые установки называют надежными, а чаще всего в них могут быть проблемы с катализатором, но это бывает в редких случаях.

У бюджетных моделей марки Opel, а именно Astra, Zafira и Vectra надежным оказался 1,8-литровый двигатель, который без капитального ремонта может проехать не менее 30 тысяч километров.

У Honda также оказались самые надежные моторы, причем их преимуществами является простая конструкция и качественные детали.

В пятерке лидеров расположился двигатель MR20DE от компании Nissan, выпускаемый с 2005 года. Преимуществом этой силовой установки является то, что она обновляется, а это положительно сказывается на их качестве.