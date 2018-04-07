В распоряжении зарубежных автомобильных изданий оказались шпионские фотографии Chevrolet Corvette, который получит новый двигатель.
В Интернете появились фото Chevrolet Corvette с новым двигателем
07.04.2018 19:28
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Шпионские фото Chevrolet Corvette с новым мотором опубликовали в Сети. Помимо того, что модель получит новый двигатель, у нее будет и обновленная внешность, о чем свидетельствует наличие большого количества камуфляжной пленки.
По слухам в Chevrolet Corvette будет трансмиссия Tremec, которая подходит для автомобилей с задним приводом и полным, и может быть установлена в одном блоке с ведущим мостом по схеме Transaxle.
Также данная трансмиссия выдерживает повышенные нагрузки — до 900 Нм крутящего момента и 9000 оборотов в минуту.
Новое поколение Corvette будет оснащено новым высокопроизводительным мотором, мощность которого составит 400-450 лошадиных сил. Презентация Chevrolet Corvette намечена на 2018, а продажи на 2019 год.
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