В Интернете появились фото Chevrolet Corvette с новым двигателем

Шпионские фото Chevrolet Corvette с новым мотором опубликовали в Сети. Помимо того, что модель получит новый двигатель, у нее будет и обновленная внешность, о чем свидетельствует наличие большого количества камуфляжной пленки.

По слухам в Chevrolet Corvette будет трансмиссия Tremec, которая подходит для автомобилей с задним приводом и полным, и может быть установлена в одном блоке с ведущим мостом по схеме Transaxle.

Также данная трансмиссия выдерживает повышенные нагрузки — до 900 Нм крутящего момента и 9000 оборотов в минуту.

Новое поколение Corvette будет оснащено новым высокопроизводительным мотором, мощность которого составит 400-450 лошадиных сил. Презентация Chevrolet Corvette намечена на 2018, а продажи на 2019 год.