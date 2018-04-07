Об этом в интервью с зарубежными журналистами рассказал глава подразделения Mercedes-AMG. Совсем скоро в «заряженных» версиях автомобилей Мерседес не будут использовать 12-цилиндровые двигатели.
Mercedes-AMG откажется от 12-цилиндровых двигателей
07.04.2018 18:38
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В частности, речь идет о битрубированном двигателе M279 мощностью 630 л.с. при 1000 Нм крутящего момента.
При этом отмечается, что выпускать такие моторы подразделение будет, и они будут устанавливаться для автомобилей Mercedes-Maybach, а именно Mercedes-Maybach S 650 и Pullman.
Что касается моделей от Mercedes-AMG, то для них будут использовать гибридную силовую установку, в составе которой будет битурбированный восьмицилиндровый двигатель.
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