Mercedes-AMG откажется от 12-цилиндровых двигателей

Об этом в интервью с зарубежными журналистами рассказал глава подразделения Mercedes-AMG. Совсем скоро в «заряженных» версиях автомобилей Мерседес не будут использовать 12-цилиндровые двигатели.

В частности, речь идет о битрубированном двигателе M279 мощностью 630 л.с. при 1000 Нм крутящего момента.

При этом отмечается, что выпускать такие моторы подразделение будет, и они будут устанавливаться для автомобилей Mercedes-Maybach, а именно Mercedes-Maybach S 650 и Pullman.

Что касается моделей от Mercedes-AMG, то для них будут использовать гибридную силовую установку, в составе которой будет битурбированный восьмицилиндровый двигатель.