Опубликованы первые официальные фото обновлённой Opel Astra

Текущая генерация Opel Astra была представлена в 2015 году и немецкий автопроизводитель уже приготовил для модели обновление.

Сегодня на официальной странице в Твиттере, компания Opel опубликовала несколько фотографий обновленной Astra и они дали некоторое представление о том, что изменится в модели.



Пока известно, что в семействе Astra обновление затронуло переднюю оптику, а в универсале еще изменили и задние фонари. Что касается изменений в списке опций и моторов то тут пока ничего не известно.

Сейчас Opel Astra серии К предоставлено в кузове универсал и пятидверный хэтчбек. Для этих моделей предлагаются бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,6-литров, а также 1,6-литровый дизельный ДВС мощностью от 95 до 136 л.с. Есть еще 1,6-литровый турбодизель с 160-сильной отдачей.