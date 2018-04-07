Названы цены на седан Volkswagen Jetta нового поколения

На американском рынке компания Volkswagen озвучила цены и комплектации нового поколения седана Volkswagen Jetta. На американском рынке модель 2019 года будет предлагаться в пяти комплектациях по цене от 18 545 долларов или 1 067 000 рублей. Эта стоимость указана без учета доставки.

В отличие от предшественника автомобиль стал дороже на 100 долларов. «Живые» продажи нового Volkswagen Jetta в США стартуют во второй половине этого года.

Для этого рынка автомобиль предложат с единственным 1,4-литровым двигателем, мощность которого будет 147 л.с., а показатель крутящего момента – 249 Нм.

Пару двигателю составит шестискоростная механика или восьмиступенчатый автомат.

В базовой комплектации производитель предложит 16-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, хромированные элементы, многофункциональный руль, автоматические фары, а также мультимедийную систему с 6,5-дюймовым экраном. Цена самой дорогой комплектации составит 26 945 долларов или 1 551 000 рублей.