Флагманский седан Kia станет основой для нового большого кроссовера

О том, что большой кроссовер станет серийным стало известно еще на автосалоне в Детройте, также недавно его заметили на тестах.

Несколько лет назад Kia в качестве концепта показала большой семиместный кроссовер Telluride, в итоге руководство компании утвердила эту модель и она должна через пару лет стать на конвейерную линию.

Все подробности о новом флагманском кроссовере Telluride пока держат в секрете, но в интервью представитель компании Kia рассказал, что Telluride будут создан на платформе нового Kia Quoris.

Другой информации про модель пока не раскрыли, но стоит отметить, что в новом Quoris появились новые моторы и полный привод. При этом на прототипе Telluride была установлена гибридная силовая установка.

Предположительно семиместный корейский кроссовер будет предназначен для американского, российского и азиатского рынков.