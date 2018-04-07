Объявление о продаже очень редкого автомобиля немецкой компании BMW появилось на сайте MotorGT.
Редчайший BMW M1 выставлен на продажу за $930 тысяч
07.04.2018 09:19
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Редчайший BMW M1 AHG Studie 1981 года выставлен на продажу за $930 тысяч или 54 миллиона рублей.
Экземпляр, который продается, является одним из десяти единиц, получивший уникальный дизайн кузова, а также широкий аэродинамический обвес.
Стилистику автомобиль получил от автомобилей серии Procar BMW М1, а дорабатывался он специалистами подразделения AHG Motorsport.
Под капотом автомобиля расположен 350-сильный двигатель. А также в модели есть особая выхлопная система.
Выставленный на продажу образец был отреставрирован в прошлом году. При выполнении работ машине восстановили трансмиссию, а также топливный бак и маслоулавливатель.
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